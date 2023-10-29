Аэропорт в Махачкале закрыли из-за беспорядков

Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

Аэропорт в Махачкале закрыт из-за беспорядков, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, в небе над авиагаванью кружат рейсы из Нижневартовска и Москвы. Отмечается, что борты, возможно, будут переправлять в аэропорты соседних регионов.

Как пишет RT, толпа протестующих прорвалась в аэропорт Махачкалы, в том числе на посадочно-взлетную полосу. Люди недовольны прилетом рейса из Тель-Авива, обвиняют Израиль в убийствах палестинцев. При этом канал уточняет, что никогда пока не задерживали.

Один из протестующих даже залез на столб и раскрыл флаг в поддержку Палестины в арабо-израильском конфликте. Тем временем командир прибывшего в авиагавань Махачкалы борта предупредил пассажиров не покидать борт, потому что там их ждет разъяренная толпа, которая не знает, откуда они прилетели.

Ранее стало известно, что в Махачкале возле аэропорта «Уйташ» собрались сотрудники ДПС и Росгвардии, потому что к месту стянулись местные жители, радикально настроенные против израильтян в свете обострения конфликта в секторе Газа. До этого в соцсетях появлялись фейки о прибытии в Дагестан беженцев из Израиля.

К участникам протеста прибыл министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов. Однако, судя по видео, главу республиканского министерства никто не слушает, толпа кричит на него.

За день до этого в Дагестане прошли акции в поддержку Палестины. В ходе одного из таких мероприятий жители Хасавюрта окружили гостиницу «Фламинго», посчитав, что там поселили беженцев из Израиля. Глава Дагестана Сергей Меликов попросил жителей республики не поддаваться на провокации после этих событий.