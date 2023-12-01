Аэропорт в Архангельске возобновил работу после реконструкции Международный аэропорт Архангельска открылся после семи месяцев реконструкции

Фото: t.me/airportARH

Международный аэропорт Архангельска возобновил свою работу после семи месяцев реконструкции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Архангельской области. Там отметили, что в аэропорту уже сел первый самолет.

Boeing из Санкт-Петербурга произвел посадку, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что в аэропорту была полностью отремонтирована взлетно-посадочная полоса, проложены новые инженерные коммуникации, обновлено светосигнальное оборудование. Работы проводились по поручению президента РФ в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Также был отремонтирован терминал. За счет собственных средств в павильоне внутренних воздушных линий аэропорта провели косметический ремонт.

К открытию было завершено дизайнерское оформление аэропорта. Акцент сделан на творчестве писателя Федора Абрамова, чье имя носит воздушная гавань. При этом главной целью проведенных работ называют увеличение пропускной способности и обеспечение соответствия взлетно-посадочной полосы и других объектов инфраструктуры современным требованиям безопасности полетов.

До конца года в аэропорту будут совершаться рейсы по шести направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, Калининград, Сочи, Мурманск. В следующем году маршрутную сеть предполагается расширить, в том числе открыть направление в Минск.

Ранее стало известно, что управление аэропортом Пулково будет передано ООО «Холдинг ВВСС» из-за угрозы национальным интересам и экономической безопасности для России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В собственность холдинга перейдут все 100% долей кипрской компании Thalita trading limited в уставном капитале «Воздушных ворот северной столицы».