Аэропорт Ставрополя возобновил работу после сообщений о приостановке рейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Ставрополя им. А. В. Суворова работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в справочной службе воздушной гавани. Сообщение появилось на фоне информации о приостановке рейсов.

Днем 16 мая сообщалось, что международный аэропорт Ставрополя временно закрыт для приема и вылета самолетов по метеоусловиям.

Ранее Росавиация сообщила об ограничении работы в аэропортах Казани и Нижнекамска. Воздушные гавани временно не принимали и не отправляли суда. В аэропорту Казани ограничения действовали с 07:27 мск 15 мая, Нижнекамска — с 07:55 мск.

Позднее стало известно об отмене ограничений в аэропортах Татарстана. Воздушная гавань Казани вернулась к работе в штатном режиме в 09:40 мск, тогда как нижнекамский терминал стал снова принимать и отправлять рейсы в 10:05 мск. В Росавиации уточнили, что меры вводились в целях обеспечения безопасности полетов.

До этого в Росавиации сообщили, что аэропорт Элисты возобновил работу с 3 мая и с 28 мая начнет принимать пассажирские рейсы после временного закрытия по соображениям безопасности. Такое решение было принято после рабочей встречи руководителя ведомства Дмитрия Ядрова, главы Калмыкии Бату Хасикова и гендиректора Red Wings Евгения Солодилина.