Виктор Мальцев

Аэропорт Сочи попросил на три года «открыть небо» для иностранных компаний Аэропорт Сочи запросил режим «открытого неба» до 2027 года

19 марта 2024 в 09:06

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Самолет авиакомпании iFly во время вылета из аэропорта в Сочи