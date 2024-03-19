Аэропорт Сочи подал запрос на получение режима «открытого неба», который позволит иностранным авиакомпаниям производить перелеты через него в третьи страны, сообщил РБК. Режим просят установить до 2027 года.
В письме в Минтранс в конце 2023 года гендиректор компании «Аэродинамика» Алексей Старостин указал на потенциал открытия новых международных маршрутов и развития конкуренции авиаперевозчиков. По его словам, возможности отечественных авиакомпаний по выполнению международных рейсов ограниченны, а межстрановые соглашения сдерживают запуск новых направлений иностранных перевозчиков. При этом въездной иностранный туристический поток в Сочи крайне низок, несмотря на введение в действие с 1 августа 2023 года электронной визы для иностранных граждан 55 стран.
Авиакомпании из стран Ближнего Востока и СНГ заинтересованы в открытии рейсов в Сочи, но со снятием ограничений по пятой «свободе воздушного пространства» и использованием Сочи в качестве транзитного пункта, — отметил Старостин.
Среди стран, которым предлагают открыть небо в Сочи, перечислены Катар, Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия, Ливан, Пакистан, Эфиопия, Тунис, Иордания, Оман, Ливия, Сирия, Марокко и ЮАР. В компании «Аэродинамика» уверены, что это важный шаг для развития трансферных перевозок и привлечения иностранных граждан в Сочи и на Черноморское побережье России. Однако Минтранс выступил против инициативы, объяснив решение защитой отечественных перевозчиков.
Ранее сообщалось, что российские авиакомпании за 2023-й и начало 2024 года выкупили у своих иностранных лизингодателей 165 самолетов. Выделенный на эти цели лимит средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 300 млрд рублей исчерпан.