Аэропорт Пулково не смог принять два самолета из-за метели Аэропорт Пулково отправил два самолета на запасные аэродромы из-за снега

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два самолета, следовавшие в Петербург, были вынуждены направиться на запасные аэродромы, сообщили ТАСС в управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы». Такое решение воздушная гавань приняла из-за метели.

Аэропорт Пулково работает в сложных метеоусловиях. <...> В настоящий момент на запасные аэродромы перенаправлены два самолета, выполнявшие рейсы в Санкт-Петербург, — сообщила пресс-служба.

Пулково попеременно чистит взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны от снега и наледи. Кроме того, персонал аэропорта обеспечивает противообледенительную обработку самолетов.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что вылет и прилет самолетов в Пулково приостановили до улучшения ситуации с погодой. По данным ведомства, в аэропорту Петербурга задержали рейсы в Архангельск, Казань, Киров, Минск, Москву, Мурманск, Самару и Саратов.

В Петербурге 3 апреля объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра, предупредили в пресс-службе городской администрации. Порывы могут достигать 15 м/с. Также в городе идет сильный снег.

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