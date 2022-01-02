Аэропорт Перми временно закрылся из-за снегопада

Пермский аэропорт Большое Савино временно приостановил обслуживание рейсов из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба аэропорта. В районе аэропорта идёт снегопад и дует сильный ветер. Задерживается вылет нескольких рейсов. Одно прибывающее судно было отправлено на запасной аэродром в Екатеринбург. В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что аэропорт должен открыться в 14:00 мск.

В связи со снежным циклоном аэродром международного аэропорта Пермь с 12:15 (10:15 мск) закрыт на приём и отправление воздушных судов. Все службы, отвечающие за безопасность полётов, переведены в усиленный режим работы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий: сильный снег, дождь и порывы ветра в районе взлётно-посадочной полосы. Службы аэропорта переведены в усиленный режим работы.

В то же время, по данным Уральской транспортной прокуратуры, открытие аэропорта запланировано ориентировочно на 16:00 (14:00 мск).

Из-за непогоды на запасной аэродром в Екатеринбург пришлось отправить самолёт сообщением Москва — Пермь. Не могут отправиться два рейса из Перми: в Москву и в Тюмень.

31 декабря сотни пассажиров не смогли вовремя вылететь из питерского аэропорта Пулково из-за массовых задержек рейсов. В связи с неблагоприятными погодными условиями, вызванными ливневым снегом и низовой метелью, было задержано около 20 рейсов.