Baza: аэропорт Перми эвакуируют из-за подозрительной посылки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт в Перми эвакуируют из-за подозрительной посылки, в которой обнаружили предметы, похожие на боевые гранаты, сообщает Telegram-канал Baza. Выявить подозрительные девайсы удалось с помощью интроскопа.

Всех работников грузового комплекса уже эвакуировали с территории. К зданию направили взрывотехников и кинологов.

До этого пермский аэропорт Большое Савино приостанавливал работу из-за обильного снегопада. К утру 23 ноября инфраструктурный объект возобновил прием и отправление самолетов. Некоторое время аэродром был закрыт, а после работал с перебоями. Не менее девяти самолетов вылетели из аэропорта с отставанием от графика.

В октябре приходилось эвакуировать аэропорт Оренбурга из-за гранаты, обнаруженной в багаже военнослужащего. При досмотре сотрудники авиагавани нашли у мужчины в сумке гранату Ф-1 и объявили эвакуацию — из здания авиагавани вывели в общей сложности около 150 человек. Прибывшие на место взрывотехники установили, что граната является муляжом. Выяснилось, что военнослужащий купил сувенир в своей части и вез домой в качестве подарка.