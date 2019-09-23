https://static.news.ru/photo/f357f4b6-dea3-11e9-b6a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Аэропорт Новый Уренгой/vk.com

Авиакомпания «Ямал» столкнулась со сложностями в эксплуатации самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ) в аэропорту Нового Уренгоя — крупнейшего города Ямало-Ненецкого автономного округа. Перевозчик зафиксировал несколько случаев превышения ограничений вертикальных перегрузок при взлётах и посадках.

Они были вызваны столкновениями опор шасси с неровностями и стыками плит на взлётно-посадочной полосе (ВПП). Такие перегрузки остаются в рамках максимально допустимых значений производителя, но уже на грани, пишет « Коммерсант ».

Перевозчик и холдинг «Аэропорты регионов», управляющий воздушной гаванью Новый Уренгой, создали рабочую группу, чтобы разобраться в ситуации.

В авиакомпании называют состояние ВПП аэродрома неудовлетворительным и говорят об угрозе для безопасности полётов. Однако внеплановая проверка Ространснадзора не выявила отклонений от нормативов. Опасности для эксплуатации воздушных судов нет, заявили в пресс-службе правительства региона. Аналогичной позиции придерживается и исполнительный директор аэропорта Новый Уренгой Роман Бочков.

Вместе с тем, как отметили местные власти, сейчас проводится реконструкция аэродрома. Проект предполагает модернизацию и удлинение ВПП, усиление покрытий рулёжных дорожек и перрона, организацию стоянки воздушных судов, создание международного терминала. Работы завершатся в 2021 году.

Ранее, как писал News.ru, Росавиация попросила Минфин выделить 9,2 млрд рублей на завершение строительства новой взлётно-посадочной полосы в столичном аэропорту Домодедово. Возведение ВПП началось в 2014 году, завершить процесс предполагалось в 2016-м. Однако до сих пор полоса не готова.