Аэропорт Махачкалы возобновил работу после беспорядков

Фото: mcx.aero

Аэропорт Махачкалы возобновил работу по принятию и отправке авиарейсов после произошедших накануне массовых беспорядков, сообщило в своем Telegram-канале Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). При этом часть рейсов пока направляются в другие города.

Махачкалинский аэропорт Уйташ возобновил прием и отправку воздушных судов с 14:00 по московскому времени 30 октября, — говорится в сообщении.

В Росавиации порекомендовали пассажирам уточнять актуальную информацию о рейсах как в самой воздушной гавани, так и в авиакомпаниях. Кроме того, там утончили, что пока рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут направляться в другие города.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч человек собрались возле аэропорта Махачкалы вечером 29 октября. Они протестовали против приземления самолета из Тель-Авива, полагая, что в нем находятся израильские беженцы. Часть протестующих ворвалась в аэропорт, часть выбежала на взлетно-посадочную полосу. В ходе беспорядков пострадали больше 20 человек, в том числе сотрудники полиции.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что эта и другие попытки дестабилизации обстановки в республике организуются из-за рубежа, в том числе с территории Украины. В Кремле с ним согласились. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что инцидент не повлияет на празднование Дня народного единства.