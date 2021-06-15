Аэропорт Крыма из-за наплыва туристов открыл международную зону терминала

Из-за большого наплыва туристов аэропорт Симферополя вынужден был начать принимать пассажиров в международной зоне терминала, пишет «МК в Крыму».
По данным пресс-службы воздушной гавани Крыма, на 15 июня суточный трафик в Симферопольском аэропорту
Отмечается, что в июне аэропорт впервые обслужит два миллиона пассажиров.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в настоящее время туристический рынок на побережье Чёрного моря перегрет. Она отметила, что спрос в несколько раз превышает предложение в условиях ограничения международного авиасообщения.