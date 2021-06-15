Аэропорт Крыма из-за наплыва туристов открыл международную зону терминала

https://static.news.ru/photo/27e79856-cdc9-11eb-8c5b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за большого наплыва туристов аэропорт Симферополя вынужден был начать принимать пассажиров в международной зоне терминала, пишет «МК в Крыму».

По данным пресс-службы воздушной гавани Крыма, на 15 июня суточный трафик в Симферопольском аэропорту составил уже 35 тысяч пассажиров. Количество рейсов достигло 200 на прилёт и вылет. Такая ситуация раньше была характерна только для августа.

Отмечается, что в июне аэропорт впервые обслужит два миллиона пассажиров.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в настоящее время туристический рынок на побережье Чёрного моря перегрет. Она отметила, что спрос в несколько раз превышает предложение в условиях ограничения международного авиасообщения.