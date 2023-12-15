Аэропорт Краснодара проведет комплекс проверок перед открытием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники аэропорта Краснодара проведут комплекс проверок перед открытием, сообщает издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани. Отмечается, что тесты направлены на проверку готовности аэропортовых служб к возобновлению работы. В рамках подготовки в аэропорту Краснодара приземлится тестовый рейс, посадка запланирована на 14:15 по московскому времени. Отправление запланировано ровно через час.

Сегодня в международном аэропорту Краснодар будут проходить комплексные массовые тесты для проверки готовности аэропортовых служб к открытию воздушной гавани. Подобные тренировки мы проводим регулярно, — сообщили в пресс-службе.

Представители воздушной гавани подчеркнули, что подготовка аэропорта будет проводиться с участием базовой авиакомпании «Азимут». Помимо обслуживания приземлившегося самолета, будет проверена работа системы регистрации. В качестве пассажиров выступят сами сотрудники аэропорта, а также студенты местных вузов.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что главным критерием при открытии аэропортов на юге страны является безопасность пассажиров. По его словам, за ситуацией наблюдают в Министерстве обороны РФ. Если ведомство приняло решение о том, что возобновление работы аэропорта Краснодара безопасно, значит, так оно и есть, подытожил глава государства.