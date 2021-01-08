Аэропорт Краснодара ограничил приём самолётов из-за снегопада

https://static.news.ru/photo/0a3978aa-534a-11eb-a41e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Из-за усиления ветра и снегопада международный аэропорт Краснодара ограничил приём самолётов. Задержаны вылеты 21 рейса, 10 бортов ушли на запасные аэродромы.

Аэропорт Краснодар ограничил приём воздушных судов до 17:00 в связи с продолжающимся усилением осадков и необходимостью расчистки аэродрома от снега. По данным на 15:00, задержан 21 рейс, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы аэропорта.

На перроне и взлётной полосе в данный момент работают 12 единиц спецтехники. Пять рейсов из Краснодара в Москву, Сочи и Санкт-Петербург отменены. На запасной аэродром были отправлены 10 воздушных судов: пять — в Ростов-на-Дону, три — в Минводы, по одному в Анапу и Домодедово.

Ранее в краевом ГУ МЧС предупредили о сильных осадках в виде дождя, мокрого снега и гололёда, а также об ухудшении видимости на дорогах.

Как писал NEWS.ru, один житель Японии стал жертвой сильных снегопадов, продолжающихся в отдельных регионах страны с середины прошлой недели. Ещё 76 человек получили травмы различной степени тяжести. При этом в большинстве случаев люди получают травмы из-за падения снега и наста с крыш домов, а также из-за инцидентов при уборке снега. Отдельные префектуры обратились за помощью к силам самообороны страны. В префектуре Ниигата рассчитывают на помощь военных для очистки от снега крыш зданий, и в первую очередь — домов престарелых. Власти региона опасаются, что крыши некоторых сооружений могут не выдержать такого количества снега.