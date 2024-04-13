Аэропорт Иваново отменил все рейсы Аэропорт Иваново приостановил работу из-за обновления сертификата на аэродром

Фото: vk.com/ivanovoairport

Аэропорт Иваново временно прекращает работу из-за необходимости обновить сертификат на аэродром, сообщила пресс-служба воздушной гавани. В связи с этим все рейсы были отменены.

Уважаемые пассажиры и партнеры аэропорта Иваново! Сообщаем вам, что с 13 апреля 2024 года аэропорт Иваново приостановил свою работу в связи с обновлением сертификата на аэродром, — говорится в сообщении.

Представители аэропорта добавили, что прилагают все усилия для скорейшего завершения процесса сертификации. Уточняется, что обновление документа необходимо, чтобы обеспечивать безопасность пассажиров и качество предоставляемых услуг. Гражданам, которые приобрели авиабилеты, стоит обратиться за возвратом средств к перевозчику.

Ранее Минтранс поручил усилить защиту аэропортов от атак беспилотников. Речь идет о более чем 50 объектах, отнесенных к первой и второй категориям транспортной инфраструктуры. При этом уточняется, что на аэродромы совместного базирования с Минобороны это решение распространяться не будет.

К первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры относятся аэродромы с наибольшими рисками атак. Кроме того, учитывается потенциальный ущерб в случае обстрелов. Вероятно, ответственными за исполнение поручения будут назначены не операторы аэропортов, а подразделения транспортной безопасности.