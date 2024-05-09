Стало известно, когда аэропорт Элисты возобновит прием рейсов Росавиация: аэропорт Элисты начнет принимать пассажирские рейсы с 28 мая

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press/Global Look Press

Аэропорт Элисты возобновил работу с 3 мая и с 28 мая начнет принимать пассажирские рейсы после временного закрытия по соображениям безопасности, сообщила в официальном Telegram-канале Росавиация. Такое решение было принято после рабочей встречи руководителя ведомства Дмитрия Ядрова, главы Калмыкии Бату Хасикова и гендиректора Red Wings Евгения Солодилина.

Первый пассажирский рейс 28 мая в аэропорт Жуковский Московской области совершит авиакомпания Red Wings. Воздушная гавань Элисты в 2022 году попал в список из 12 аэропортов юга и центра России, которые было решено закрыть из соображений безопасности.

Рост интереса наших граждан к посещению Калмыкии очевиден, республика обладает большими перспективами для развития туризма, — отметил Дмитрий Ядров.

Евгений Солодилин допустил, что следующим этапом могут стать полеты в Сочи или Екатеринбург, где есть региональная база для самолетов авиакомпании Red Wings. Он отметил потенциал аэропорта Элисты и подчеркнул готовность обсуждать с руководством Калмыкии другие маршруты

Ранее в петербургском аэропорту Пулково сотрудники перестали принимать багаж, который обернут в пищевую пленку. Пассажирам заявили, что чемоданы должны быть упакованы в соответствии с требованиями воздушной гавани. Речь идет о пленке, в которую багаж оборачивают прямо в Пулково.