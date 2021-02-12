В Домодедово объяснили причины задержки рейсов

https://static.news.ru/photo/d4c8131a-6e34-11eb-abf5-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сотрудник одной из авиакомпаний объяснил, почему в московском аэропорту Домодедово отменяют и задерживают большое количество рейсов.

Он рассказал, что проблема заключается в работе служб воздушной гавани.

Службы аэропорта не могут справиться, они не могут загрузить багаж, не могут загрузить питание, не могут сейчас службы аэропорта справиться со снегопадом, — отметил работник перевозчика.

По его словам, «самолёты есть», но воздушная гавань «не может прийти в себя» после серьёзного снегопада.

Сейчас в залах аэропорта остаётся много людей, некоторые из них ждут своего вылета больше 12 часов. Залы ожидания, рестораны и кафе переполнены, сотрудники не успевают даже чистить урны, передаёт РИА Новости.

13 февраля в ликвидации последствий аномальных осадков на юго-востоке Москвы принимают участие почти пять тысяч работников коммунальных служб. Как отметил префект Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) города Андрей Цыбин, работы по очистке дорог и тротуаров организованы в круглосуточном режиме.

Ранее NEWS.ru писал, что дорожная ситуация на четырёх трассах в Московской области осложнилась из-за рекордных осадков. Застрявшие фуры частично заблокировали движение на Новоегорьевском, Дзержинском, Симферопольском и Варшавском шоссе. Для уборки дорог от снега в Москве потребуется около трёх дней. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы. В дептрансе рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле в часы пик, а владельцам грузовиков напомнили, что фуры буксуют на МКАД и эстакадах.