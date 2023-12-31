Аэропорт Барнаула утром 31 декабря погрузился во мрак «Барнаул № 1»: в аэропорту Барнаула задержали рейсы из-за перебоев со светом

Фото: vk.com/barnaul_airport_official

Перебои со светом произошли утром в воскресенье, 31 декабря, в международном аэропорту Барнаула, пишет Telegram-канал «Барнаул № 1». Пассажиров сначала долго не запускали в здание, потом начали пропускать только тех, кто планировал полет без багажа.

Неполадки с электричеством спровоцировали задержку рейсов. На кадрах видно, что десятки людей стоят в очереди в темноте. По данным канала, ремонтная бригада уже приступила к работе.

Ранее в Дагестане сильный ветер с порывами 25 м/с привел к массовым отключениям электроэнергии. Всего без света в республике остались 127 тысяч потребителей в 57 населенных пунктах.

В Краснодаре из-за аварии на подстанции произошло отключение электроэнергии в 151 доме. В зону отключения также попали пять детских садов и школа.

Также около 102 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик остались без света из-за погодных аномалий, обрушившихся на регионы. Обесточенными оказались 44,6 тысячи жителей ДНР и 57,3 тысячи жителей ЛНР. Линии электропередачи были покрыты льдом и толстыми слоями снега. В Министерстве энергетики России отмечали, что ситуация с энергоснабжением в затронутых непогодой регионах постепенно улучшается.