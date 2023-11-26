Аэромобильную группировку МЧС направили в подтопленную Евпаторию

Фото: mchs.gov

МЧС России направило аэромобильную группировку в подтопленный район Евпатории, сообщила пресс-служба ведомства. Спасатели также привели в готовность два пункта временного размещения в Крыму.

Из-за непогоды частично подтоплены пять частных домов на Симферопольской улице. Эвакуированы 11 человек, из них шестеро детей. На место следуют 15 специалистов и три единицы техники с двумя плавсредствами, двумя мотопомпами МЧС России, — сообщило ведомство.

В МЧС предупредили водителей о перекрытии участка автодороги Евпатория — Саки. Сейчас можно ехать в объезд через села Вересаево, Рунное, Охотниковое и Лесное.

В Крыму из-за непогоды уже создан оперативный штаб. Очевидцы запечатлели последствия сильного шторма, который обрушился на полуостров 26 ноября. Дороги размыло водой, ветер валил деревья. В связи с разгулом стихии крымские власти объявили грядущий понедельник нерабочим днем для работников школ и других социальных учреждений на всей территории республики.

Глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала, что разбушевавшийся шторм повредил в городе газопровод. В результате 95 человек остались без газа, также в Ялте наблюдаются перебои с электричеством.