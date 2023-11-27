Авиакомпания «Аэрофлот» предложила бесплатно поменять дату вылета из Сочи пассажирам с билетами на 27 ноября. Проезд транспорта до аэропорта затруднен из-за последствий непогоды, сообщила пресс-служба компании.
«Аэрофлот» в связи с затрудненной транспортной доступностью аэропорта Сочи из-за последствий неблагоприятных метеоусловий предлагает пассажирам с билетами на 27 ноября бесплатно перенести дату вылета. Изменения можно произвести в пределах 24 часов от времени, указанного в билете, — говорится в сообщении.
Ранее РЖД сообщила о восстановлении движения поездов на Черноморском побережье. Пассажирам поездов, задержанных или отмененных из-за последствий непогоды, при этом пообещали вернуть деньги или обменять билеты без дополнительных сборов.
В ночь на 27 ноября у берегов Анапы сел на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. По данным СМИ, владельцы торгового судна до сих пор не вышли на связь для решения вопроса с транспортировкой. На борту находится 21 член экипажа, это граждане Сирии, Индии и Египта. Сильный шторм застал судно после погрузки ячменя в порту Тамани.
В результате разгула стихии в Сочи также произошло обрушение трехэтажного дома в микрорайоне Лоо. Жители эвакуировались заранее, при ЧП никто не пострадал.