«Аэрофлот» предложил пассажирам переждать непогоду в Сочи «Аэрофлот» бесплатно поменяет даты вылета из Сочи купившим билеты на 27 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» предложила бесплатно поменять дату вылета из Сочи пассажирам с билетами на 27 ноября. Проезд транспорта до аэропорта затруднен из-за последствий непогоды, сообщила пресс-служба компании.

«Аэрофлот» в связи с затрудненной транспортной доступностью аэропорта Сочи из-за последствий неблагоприятных метеоусловий предлагает пассажирам с билетами на 27 ноября бесплатно перенести дату вылета. Изменения можно произвести в пределах 24 часов от времени, указанного в билете, — говорится в сообщении.

Ранее РЖД сообщила о восстановлении движения поездов на Черноморском побережье. Пассажирам поездов, задержанных или отмененных из-за последствий непогоды, при этом пообещали вернуть деньги или обменять билеты без дополнительных сборов.

В ночь на 27 ноября у берегов Анапы сел на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. По данным СМИ, владельцы торгового судна до сих пор не вышли на связь для решения вопроса с транспортировкой. На борту находится 21 член экипажа, это граждане Сирии, Индии и Египта. Сильный шторм застал судно после погрузки ячменя в порту Тамани.

В результате разгула стихии в Сочи также произошло обрушение трехэтажного дома в микрорайоне Лоо. Жители эвакуировались заранее, при ЧП никто не пострадал.