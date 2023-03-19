«Аэрофлот» отменил все рейсы в Сочи «Аэрофлот» отменил все рейсы в Сочи на 19 и 20 марта из-за тумана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Аэрофлот» объявил об отмене всех рейсов в Сочи на два дня из-за «неблагоприятных метеоусловий», говорится в сообщении перевозчика в Telegram. В городе действует желтый уровень погодной опасности из-за тумана.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Сочи и руководствуясь приоритетом безопасности полетов, «Аэрофлот» информирует об отмене собственных рейсов из Москвы и пунктов РФ в Сочи и обратном направлении 19 и 20 марта 2023 года, — пояснил перевозчик.

«Аэрофлот» попросил пассажиров рейсов, которые отменены, не прибывать в воздушную гавань. Об отмене вылетов пассажиров информируют специалисты аэропорта. Пассажирам предлагают либо запросить возврат денег за билеты, либо самим взять билет на новую дату.

Известно, что из-за тумана пришлось отменить рейсы в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Самары, Уфы и в обратном направлении. Всего отменили 28 рейсов, еще 43 рейса задержаны.

Ранее сообщалось, что 13 марта в аэропортах Берлина, Гамбурга и Ганновера прошли предупредительные забастовки. В этой связи там были отменены вылеты. Всего отменили порядка 200 рейсов, что затронуло интересы 27 тысяч пассажиров. Предпосылкой для забастовки оказались безуспешные коллективные переговоры о соответствующей оплате работникам авиационной безопасности за работу в неудобное время.