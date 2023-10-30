«Аэрофлот» перенес рейсы из Дагестана в Чечню из-за ситуации в Махачкале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» на время закрытия аэропорта Махачкалы будет осуществлять авиасообщение с Москвой и Санкт-Петербургом из Грозного, сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика. Пассажиров планируется доставлять автобусами. При этом время вылета и прилета рейсов останется прежним.

На время закрытия аэропорта Махачкалы на прилет и вылет рейсы «Аэрофлота» по маршрутам Москва — Махачкала — Москва и Санкт-Петербург — Махачкала — Санкт-Петербург будут выполняться в/из аэропорта города Грозном. Время вылета и прилета рейсов остается без изменений в соответствии с расписанием. Доставка пассажиров между Грозным и Махачкалой будет осуществляться автобусами, — говорится в сообщении.

Пассажирам, оформившим перевозку на рейсы в или из Махачкалы, «Аэрофлот» предложил либо вернуть средства за услугу, либо изменить дату перевозки по 20 декабря. Авиакомпания добавила, что со всей актуальной информацией можно ознакомиться на ее официальном сайте и в аккаунтах в соцсетях.

Ранее Росавиация сообщила, что в связи со стабилизацией ситуации в аэропорту Махачкалы, где 29 октября произошли беспорядки, на шесть дней сокращен период временного закрытия воздушной гавани для приема самолетов. Так, открыть международный аэропорт Уйташ теперь планируется в ночь на 31 октября, до этого прием и отправку рейсов приостановили до 6 ноября.