Аэродромы Подмосковья стали передавать силовикам планы полетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэродромы Московского региона начали предоставлять планы полетов не только Росавиации, но и правоохранительным органам, пишет РБК. Это связано с тем, что местные жители зачастую принимают воздушные суда малой авиации за украинские беспилотники и сообщают об этом экстренным службам, рассказали представители подмосковных аэродромов Щекино, Волосово, Нудоль и аэроклуба «Паралет».

Раньше приезжала полиция, смотрела, спрашивала, с нашего ли аэродрома взлетели [самолеты]. Если это было с моего аэродрома, то я показывал план полета, документы на самолет. В последнее время уже напрямую звонят мне, — рассказал директор компании «Вектор Авиа» Виктор Лобковский.

Впоследствии Лобковский начал заранее сообщать экстренным службам о вылетах с аэродрома Нудоль, оператором которого является «Вектор Авиа». Теперь в Единой дежурной диспетчерской службе могут самостоятельно проверять, какой объект видели в воздухе местные жители.

Директор аэродрома Щекино Сергей Рябчинский также рассказал о проверках. По его словам, сотрудники ФСБ и полиции показывали ему видео, снятые очевидцами, и просили опознать самолет на кадрах. Михаил Козьмин, начальник аэроклуба «Паралет», базирующегося на одноименном аэродроме, сообщил, что после совещания с представителями компетентных органов было принято решение предоставлять правоохранителям информацию о полетах клуба на регулярной основе.

29 августа Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки атаки беспилотника ВСУ по объектам на территории Тульской области. Дрон уничтожили средствами ПВО.