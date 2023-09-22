Адыгеец три месяца избивал палкой четырехлетнего сына сожительницы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Адыгеи на протяжении трех месяцев систематически избивал деревянной палкой четырехлетнего сына своей сожительницы, пока в конце июля ребенок не попал в больницу, сообщили в СК по региону. Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение по статье об истязании.

В период с мая по июль 2023 года в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района обвиняемый, пользуясь своим физическим превосходством, систематически применял насилие к четырехлетнему ребенку своей сожительницы. Мужчина неоднократно наносил мальчику множественные удары по голове и туловищу деревянной палкой, причиняя ему физические и психические страдания. После очередного избиения в конце июля 2023 года ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, а мужчина покинул место жительства и скрылся. После чего был объявлен в федеральный розыск, — сообщили в СК.

Местонахождение подозреваемого было установлено полицейскими 21 сентября, его задержали в Краснодаре. По ходатайству следователя мужчину заключили под стражу, проводятся следственные действия.

Ранее в Ростовской области 59-летний мужчина получил два года условно за избиение 11-летнего сына и 88-летней матери. СМИ писали, что в ответ на просьбу проверить уроки отец несколько раз ударил сына по голове и груди, от очередного удара он упал и ударился головой о батарею.