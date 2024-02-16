Адвокаты вымогали 10 млн рублей у жены главы ОПГ и отправились в тюрьму В Калининграде осудили двух адвокатов-аферистов на сроки свыше шести лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Калининграде приговорил к колонии общего режима двух адвокатов и их соучастника, которые пытались обманом заполучить 10 млн рублей у жены обвиняемого в создании ОПГ, сообщает пресс-служба регионального СК РФ. Их признали виновными в покушении на мошенничество.

Отмечается, что теперь подсудимые проведут в местах лишения свободы от шести лет и трех месяцев до шести с половиной лет. Все трое фигурантов вину не признали.

По версии следствия, злоумышленники заверили женщину, что за взятку могут добиться домашнего ареста для ее мужа, хотя на деле не имели такой возможности. Их встреча состоялась в кафе, где пострадавшая передала им деньги. Аферистов на месте взяли сотрудники УФСБ.

Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 63-летней адвокату одной из московских специализированных коллегий адвокатов, 54-летней адвокату одного из филиалов Калининградской областной коллегии адвокатов и 50-летнему местному жителю, — сказано в публикации.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что бывший глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин придумал коррупционную схему, предложив местному бизнесмену оплатить его кредит за внедорожник Toyota Land Cruiser. По данным канала, в январе чиновник покинул свой пост, теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.