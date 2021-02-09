Адвокаты пожаловались на врачей получившей удар в живот петербурженки

https://static.news.ru/photo/9fb3482e-6af7-11eb-b2a5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юристы получившей удар от силовика в живот на протестной акции 23 января жительницы Санкт-Петербурга Маргариты Юдиной пожаловались в Росздравнадзор на действия врачей, которые лечили женщину.

Адвокаты считают, что женщине не оказали необходимой помощи. Кроме того, они обратили внимание на нарушение антикоронавирусных мер при допуске в её палату силовика, который извинялся на камеру, говорится на сайте правозащитной организации «Команда 29», юристы которой защищают Юдину.

23 января Маргарита Юдина попала в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой после того, как её пнул в живот полицейский. Женщину поместили в реанимацию, а уже на следующий день перевели в обычную палату, куда к ней пришёл полицейский, чтобы извиниться. Наши юристы считают, что врачи не имели права допускать в палату к нашей подзащитной сотрудников МВД и журналистов, которые снимали извинения на камеру, — говорится в сообщении правозащитников.

По их мнению, подобные действия нарушают постановление главного санитарного врача города о борьбе с COVID-19, а также являются нарушением, так как не были согласованы с пациенткой.

Также врачи не оказали женщине медицинскую помощь в нужном объёме, ведь, несмотря на полученные травмы, Юдину выписали спустя сутки после произошедшего. 26 января её состояние ухудшилось, и нашей подзащитной потребовалась повторная госпитализация, — отметили юристы.

В жалобе в ведомство говорится, что Юдиной оказали помощь ненадлежащего качества, а её скорая выписка поставила жизнь и здоровье женщины под угрозу и нарушила конституционное право на охрану здоровья и медпомощь.

Росздравнадзор должен рассмотреть жалобу в течение 30 дней.

23 января в ходе акции в поддержку политика Алексея Навального Юдина попыталась узнать у силовиков причины задержания участника митинга. Один из полицейских, которые вели мужчину, не останавливаясь, ударил женщину в живот. Та упала на асфальт спиной и ударилась головой. Юдина была госпитализирована, и медики диагностировали у неё сотрясение мозга.

Позднее силовик пришёл к пострадавшей в больницу с цветами. Он принёс женщине извинения и объяснил, что причиной инцидента стало запотевшее забрало шлема. При этом на видеозаписи момента нападения видно, что его забрало было поднято.

Юдина поначалу заявила, что простила силовика, но потом изменила своё решение. По её словам, она попала в реанимацию в тяжёлом состоянии, а из-за пристального внимания прессы к инциденту ей поменяли диагноз на травму средней тяжести и выписали с формулировкой едва ли не как у здорового человека. Кроме того, омоновца допустили в её палату не предупредив пациентку, а также её не предупреждали о видеосъёмке. Она намерена вместе с правозащитниками добиваться наказания для силовика.

Как писал NEWS.ru, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн изначально встал на защиту Юдиной. Однако потом передумал. По его словам, из разговора с руководством МВД, депутат узнал, что полицейский воспринял женщину как реальную угрозу, поскольку перед этим подвергся нападению.

Накануне главк СКР по Санкт-Петербургу отказался отвечать на вопросы СМИ по доследственной проверке в отношении силовика, личность которого до сих пор не установлена. В ведомстве ответили, что эта информация не может быть разглашена. При этом была упомянута статья о запрете на обнародование данных предварительного расследования (ст. 161 УПК РФ).