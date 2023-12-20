Адвокату за разглашение налоговой тайны грозит пять лет колонии «Коммерсант»: в Астрахани адвоката обвинили в разглашении налоговой тайны

В российской судебной практике впервые обвинили адвоката в разглашении налоговой тайны, пишет «Коммерсант». Женщине грозит до пяти лет колонии. Следователь, который передал юристу сведения, уже уволен.

Управление Следственного комитета России по Астраханской области возбудило в отношении защитника уголовное дело по статье 183 УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»). Против распространившего данные также завели уголовное дело.

По версии следствия, обвиняемая получила от следователя информацию о предпринимательнице, которая, предположительно, обманула клиентов. После получения сведений адвокат разгласила их в суде.