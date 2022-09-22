Адвоката из Иркутской области осудят за убийство ребенка 15-летней давности

Фото: СК Иркутской области

Адвокат из Иркутской области предстанет перед судом за изнасилование и убийство 15-летней девочки в поселке Балаганск в 2007 году, сообщает «КП — Иркутск». Убийство ребенка было совершено вместе с сообщником 53-х летним жителем Балаганского района. Следственный Комитет области рассказал, что адвокат в течении многих лет совершал изнасилования — в общей сложности его обвиняют в совершении более чем 30 преступлений и восьми изнасилований.

Удалось собрать доказательства причастности адвоката к совершению серии преступлений сексуального характера. Помимо этого, обвиняемый на протяжении нескольких лет совершал изнасилования женщин, в том числе несовершеннолетних девочек. Самой младшей жертве было 12 лет. Известно, что одна из его жертв обратилась к нему как к адвокату за оказанием юридической помощи и была подвергнута насилию, — рассказали в СК.

Главного подозреваемого обвиняют по статьям «получение сексуальных услуг несовершеннолетнего» и «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней», а также «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с изнасилованием».

Сообщнику насильника также предъявили обвинение в убийстве с изнасилованием. Во время расследования выяснилось, что в апреле 2011 года этот же мужчина застрелил своего знакомого.

В Кингисеппском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов ранее задержали мужчину, подозреваемого в растлении несовершеннолетних, и его предполагаемую сообщницу. Известно, что подозреваемая приводила к мужчине детей за денежное вознаграждение. Отмечается, что жертвами злоумышленников стали как минимум две девочки 2010 и 2011 годов рождения.