Адвокат владельца сгоревшего приюта: полиция привозила туда бездомных

Фото: Данил Айкин/ТАСС

Кемерово. Последствия пожара в частном доме престарелых

Все проверяющие и контролирующие органы знали о работе сгоревшего нелегального кемеровского приюта, пишет портал NGS42.RU со ссылкой на адвоката владельца нелегального учреждения Андрея Смирнова. Этой информацией в зале суда поделился не только юрист, но и сам арестованный пастор евангельской христианской церкви. Они подчеркивали, что полицейские и сотрудники больниц сами сдавали людей в этот приют.

Привозили, просили, уговаривали. Привозили из полиции, из ФСИН, то есть освободившихся из мест лишения свободы, которым буквально некуда было идти. Там были безногие. Он оказывал помощь, — сказал адвокат пастора.

По словам самого Смирнова, правоохранители свозили в учреждение бездомных с Заводского и Рудничного районов города. Мужчина признал, что в доме содержался один алкоголик, который часто курил в помещении. Этот человек отвечал за работу котла. Смирнов предполагает, что именно этот постоялец мог недоглядеть и допустить возгорание.

Пожар в доме престарелых произошел в ночь на 24 декабря. Здание приюта обрушилось. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти проверят все дома престарелых в регионе после ЧП. Он подчеркнул, что проверки пройдут в течение недели.

Заместитель главы МЧС РФ Анатолий Супруновский заметил, что одной из вероятных причин пожара в кемеровском приюте могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Ранее Смирнова арестовали на два месяца. Он пробудет в заключении до 24 февраля 2023 года.