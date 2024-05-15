Адвокат рассказал, что грозит тушившим окурки о пятилетнего сына россиянам Адвокат Багатурия: тушивших окурки о сына россиян могут лишить родительских прав

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Россиян, тушивших окурки о пятилетнего сына, могут лишить родительских прав, считает адвокат Вадим Багатурия. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что на подозреваемых уже завели уголовное дело по статье об истязании, совершенном группой лиц в отношении несовершеннолетнего.

На мой взгляд, родителей мальчика однозначно лишат родительских прав. На них, как известно, завели уголовное дело по статье об истязании, совершенном группой лиц в отношении несовершеннолетнего лица, — отметил адвокат.

По словам юриста, по данной статье предусмотрено наказание от трех до семи лет лишения свободы. Как уточнил эксперт, именно ее могут взять за основу уголовного дела. Кроме того, если в ходе судебно-медицинской экспертизы выяснится, что действия родителей привели к легкому вреду здоровья, им могут добавить наказание по статье 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Ранее стало известно, что двух жителей Волгограда подозревают в истязании пятилетнего сына. По данным Следственного комитета РФ, отец и мачеха регулярно избивали мальчика и тушили об него окурки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого мать госпитализированного с истощением 12-летнего мальчика с ДЦП обнаружили в московском районе Чертаново в пьяном состоянии. Тревогу забил брат женщины, у которого есть доступ к камере на кухне квартиры. Когда он убедился, что в квартире нет никаких признаков жизни, он добрался до жилья и обнаружил там умирающего племянника.