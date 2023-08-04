Адвокат раскрыл, почему воронежец не спишет убийство возлюбленной на аффект Адвокат Исаев: убийце девушки из Воронежа не удасться доказать состояние аффекта

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Коченков Андрей

Убийце девушки из Воронежа не удастся доказать состояние аффекта при совершении преступления, заявил NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. По его словам, он был отвергнутым поклонником и не состоял ни в каких отношениях с жертвой.

Если же признавать совершенными в состоянии аффекта убийства отвергнутыми поклонниками (поклонницами), то это может создать чудовищный прецедент и повлечь за собой огромное число аналогичных преступлений. Ведь максимальное наказание по ст.107 УК РФ - всего лишь три года лишения свободы, — заявил адвокат.

Он напомнил, что состояние аффекта, обозначенного в ст.107 УК РФ возможно либо при противоправном поведении со стороны погибшего: насилие, издевательства, тяжкие оскорбления, либо аморальных действиях.

К последней категории может относиться измена, но в данном случае, если он правильно изложен журналистами, речь не шла не то что о супружестве, но даже просто об отношениях: девушка лишь отказала молодому человеку во взаимности, — сообщил он.

В любом случае, факт наличия, либо отсутствия состояния аффекта должны установить следствие и суд, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что житель Воронежа жестоко расправился с возлюбленной, перерезав ей горло. После убийства молодой человек бросил бездыханное тело девушки в подъезде. Отмечается, что полиция разыскивает молодого человека уже вторые сутки. По факту убийства возбуждено уголовное дело.