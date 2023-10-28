Адвокат раскрыл, что грозит подросткам за сброс снежных шаров с 16-го этажа Адвокат Исаев: сбросившим снежные шары новосибирцам грозит уголовная статья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подростков из Новосибирска, сбрасывавших снежные шары с 16-го этажа, могут обвинить в покушении на убийство двух и более лиц, рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. В случае попадания «снаряда» в человека с такой высоты существует большая вероятность летального исхода, объяснил он.

Исходя из высоты, с которой подростки намеренно сбрасывали снежные шары, целясь в прохожих, то в случае достижения ими четырнадцатилетнего возраста им вполне может быть предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений. Поскольку в случае попадания в голову человека это более чем вероятно могло привести к летальному исходу, — заявил Исаев.

Если же подросткам не исполнилось 14 лет, то их поставят на учет в детскую комнату полиции и поместят в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В обоих случаях наказание наступит, если внизу находились люди, добавил адвокат.

Если будет доказано, что лицо выбрасывало предмет вниз не глядя и убило или тяжело покалечило человека, то ответственность наступит за причинение смерти по неосторожности либо за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, — указал эксперт.

Речь идет об инциденте, который случился 28 октября. Два подростка слепили плотные шары из мокрого снега и сбросили их с 16-го этажа. Полиция уже начала проверку.

Ранее в Калужской области двое подростков избили бездомного. Полиция не отреагировала на вызов, после чего несовершеннолетние вновь устроили мужчине облаву. Он скончался в больнице.