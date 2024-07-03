Адвокат предстал перед судом за разглашение данных клиента на телешоу Адвокат из Новосибирска предстал перед судом за разглашение данных следствия

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Суд рассматривает детали уголовного дела юриста Владимира Бузюргина, которого обвиняют в разглашении данных следствия на телешоу, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции по Новосибирской области. По данным следствия, мужчина пытался сформировать мнение о невиновности своего клиента.

Как пишет издание, Бузюргин продемонстрировал на шоу, транслируемом на федеральном канале, копию видеозаписи допроса своего клиента, которого подозревали в совершении убийства. После этого против адвоката было возбуждено уголовное дело. На первом судебном заседании огласили обвинительное заключение.

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