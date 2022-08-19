Адвокат охранника «Ельцин Центра» оценил ход дела о порче картины Адвокат испортившего картину охранника «Ельцин Центра» назвал судебное разбирательство показательным

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

В Екатеринбурге прошло первое заседание суда по делу против охранника «Ельцин Центра» Александра Васильева, который изрисовал картину Анны Лепорской «Три фигуры». Несмотря на то, что фигурант раскаялся, суд отказал в рассмотрении дела в особом порядке, сообщил телеканалу «360» адвокат Алексей Бушмаков. Защитник добавил, что разбирательство показательное.

Чувствует он (Васильев - NEWS.ru) себя плохо, в связи с этим мы попросили суд о рассмотрении дела в его отсутствие. Однако суд, абсолютно не мотивируя, отказал. Это впервые за мою 10-летнюю практику… Вот такое показательное дело на всю Россию, чтобы видели, что так делать нельзя, — заявил юрист.

Ранее стало известно, что сотрудник частной охранной организации, осуществляющей безопасность «Ельцин Центра» в Екатеринбурге Васильев, испортил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры», пририсовав ручкой глаза фигурам на полотне. Реставрационный совет Третьяковской галереи оценил ущерб от повреждения в 250 тысяч рублей.

Васильев заявил, что об этом попросили подростки, введшие мужчину в заблуждение. Якобы девочки попросили его пририсовать глаза на картине, заявив, что это работа школьницы и её можно «исправить».