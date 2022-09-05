Адвокат оценил, посадят ли устроившего тур на Ключевской вулкан главу фирмы Адвокат Тропин допустил посадку главы туркомпании, устроившей тур на Ключевскую сопку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Привлечение к уголовной ответственности директора ООО «Экстрим тайм», устроившего тур на Ключевскую сопку, вполне вероятно, рассказал в беседе с NEWS.ru адвокат Лев Тропин. По его словам, следователи должны выяснить, насколько качественно был проведен инструктаж перед отправкой туристов, а также в каком состоянии было альпинистское снаряжение.

Следователям необходимо выяснить, в каком объеме и как именно проводился предварительный инструктаж, а также установить состояние предоставляемого организатором восхождения альпинистского оборудования. Если будут установлены какие-либо нарушения, то привлечение к ответственности вполне возможно, — заявил Тропин.

При этом он подчеркнул, что на скамье подсудимых могут оказаться не только директор компании, но и гиды, которые должны были провести соответствующие инструктажи туристам.

3 сентября один из гидов группы из 12 туристов, совершавшей восхождение на Ключевскую сопку, обратился за помощью к спасателям. Он сообщил, что пять человек погибли при падении с высоты, еще один турист пострадал и находится без сознания. Один гид сломал ногу. Впоследствии число жертв возросло до шести, а позднее — до девяти человек.

По факту произошедшего ведомство возбудило два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц.

После этого правоохранительные органы сообщили о задержании в Новосибирске директора турфирмы «Экстрим тайм», организовавшей тур на вулкан Ключевская сопка, а в офисе главы компании был проведен обыск.