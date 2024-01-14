Адвокат осужденного экс-мэра Владивостока подтвердил его отправку на СВО Осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока Гуменюк отправился на СВО в декабре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Осужденный на 12 лет лишения свободы за взятки бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк не будет отбывать наказание в колонии, поскольку он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону проведения специальной военной операции в декабре, сообщил адвокат Александр Китаев изданию «Коммерсант». При этом юрист не в курсе, где именно в настоящее время находится экс-чиновник.

Согласно выданному Гуменюку предписанию, он 22 декабря (2023 года. — NEWS.ru) должен был явиться в войсковую часть. Насколько я понимаю, сначала он должен пройти подготовку на одном из полигонов, — сказал он.

Гуменюк был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере — более 38 млн рублей. Изначально его приговорили к 16,5 года заключения, однако суд смягчил наказание до 12 лет. Также ему был назначен штраф в размере 140 млн рублей. Согласно расследованию, деньги градоначальник получал за беспрепятственную приемку выполненных по заключенным договорам работ и их оплату, а также за действия, связанные с обеспечением победы организаций на электронных аукционах. В своем последнем слове обвиняемый вину не признал.

В ноябре уже сообщалось, что экс-мэр отправился в зону СВО, однако, по данным портала vladivostok1.ru, его вернули обратно в колонию. Причина не называлась, но, предположительно, в его намерении ему отказали в последний момент.

В декабре прошлого года был задержан экс-мэр Макеевки в Донецкой Народной Республике Сергей Голощапов по подозрению в мародерстве. По версии следствия, он с сообщниками вывозил из цехов завода «Азовэлектросталь» металлолом и продавал. Ущерб оценивается в 518 млн рублей.