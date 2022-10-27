Администрацию Херсонской области переместили на левобережную часть Стремоусов: администрацию Херсонской области переместили на левобережную часть

Фото: Олег Кусов/NEWS.ru

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что администрация региона перемещена на левобережную часть, сообщает РИА Новости. Он добавил, что все задачи, стоящие по обеспечению жизнедеятельности региона, выполняются. Замглавы региона отметил, что правобережная часть Херсонской области снабжается необходимыми товарами, а городские службы продолжают работать в специальном режиме.

Администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть. Все стоящие перед нами задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются, — сказал Стремоусов.

Он также подчеркнул, что продолжаются выплаты зарплат бюджетникам и пенсий.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону. Он добавил, что Россия якобы дополнительно перебросила в регион около шести батальонных тактических групп. По его словам, всего их в Херсонском направлении приблизительно 30. По его словам, это огромная военная сила, которую «смолоть просто так будет очень-очень тяжело».