Администрация отказала россиянам в помощи из-за паводков и послала в суд Жителям одного из СНТ в Курганской области отказали в помощи после паводков

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Жителям одного из СНТ в Курганской области, чьи дома повредило в результате паводка, отказали в предоставлении помощи при обращении в администрацию и посоветовали обращаться в суд, если они не согласны с этим, пишет Telegram-канал Ural Mash. По его данным, представители властей также отказались общаться с гражданами под запись.

Как уточняется, помощь в связи с поврежденным или утраченным имуществом в связи с природной стихией смогли получить только единицы, остальные пока вынуждены справляться собственными силами. В связи с этим пострадавшие решили коллективно обратиться в администрацию, однако там им вежливо отказали.

Кроме того, как утверждает канал, гражданам обещали объяснить, почему история про затопленные жилища является фейком, и попросили подождать на улице. Спустя час к людям так никто и не вышел.

Ранее президент России Владимир Путин порекомендовал властям предоставить гражданам, пострадавшим от паводков, отгулы и отпуска для восстановления приемлемых условий жизни. Речь идет о жителях Курганской, Оренбургской и Тюменской областей.

До этого ущерб, нанесенный Якутии в результате паводков, оценили на сумму 1,6 млрд рублей. По словам вице-премьера Дмитрия Садовникова, Якутия уже получила первый транш помощи из федерального бюджета.