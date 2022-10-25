Администрация Мелитополя сообщила о мощном взрыве Администрация Мелитополя: в городе произошел мощный взрыв

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Мелитополь

На территории Мелитополя произошел мощный взрыв, сообщили представители местной администрации в Telegram-канале. Ранее взрывное устройство срабатывало у главного входа в центральный рынок в Мелитополе. Тогда никто не пострадал, поскольку взрыв прогремел незадолго до открытия рынка.

В Мелитополе прозвучал одиночный мощный взрыв. Информация уточняется и будет дополнена, — подчеркивает администрация.

РИА Новости, ссылаясь на собственный источник, пишет, что ЧП произошло возле здания Запорожской телекомпании в Мелитополе. Там взорвался автомобиль.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, в результате инцидента пострадали пять человек, включая сотрудников медиахолдинга «ЗаМедиа». Мощность взрыва составляла 1,5–2 кг в тротиловом эквиваленте.

Ранее сообщалось, что в Херсоне взорвался автомобиль. Взрывной волной были выбиты стекла в нескольких расположенных поблизости домах. По предварительным данным, бомба в машину могла быть заложена заранее.

В результате теракта погиб один мирный житель. Еще три человека пострадали, они были госпитализированы.