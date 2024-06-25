Администрация Махачкалы попросила жителей не выходить из дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация Ленинского района Махачкалы в официальном Telegram-канале сообщила, что правоохранительные органы в районе улиц Гаджиева и Коркмасов проводят мероприятия. Власти попросили горожан покинуть эту территорию. Руководитель пресс-службы МВД Дагестана сообщила РИА Новости, что план «Перехват» в Махачкале не вводился.

Просим вас воздержаться от поздних выходов на улицу. Будьте аккуратнее и бдительнее. В городе опять неспокойно! — говорится в публикации.

Один из полицейских, которые погибли при нападении террористов на синагогу в Махачкале, не смог выбраться из горящего автомобиля, рассказал ранее коллега правоохранителя. Он отметил, что у мужчины на следующий день должна была состояться свадьба. Злоумышленники приставили к окну синагоги лестницу и забросили внутрь зажигательную смесь, добавил он.

Террористы в Махачкале закидали машины ежиками для розжига, сообщал священник кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы, ставший свидетелем нападения. По словам очевидца, прихожане пять часов просидели в храме или в подвале соседнего здания. Он добавил, что охранник погиб в тот момент, когда побежал закрывать храм. После этого один из террористов засел в его будке.