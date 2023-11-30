Администрация Лосино-Петровского не поверила в торчащий из горки саморез Власти Лосино-Петровского не нашли подтверждения травмы ребенка на местной горке

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Администрация подмосковного Лосино-Петровского назвала подставным распространившееся в Сети видео с шурупом в штанине у подростка, пишет издание «Подъем». На кадрах утверждается, что ребенок наткнулся на саморез, когда катался на местной горке. В администрации заявили, что пересмотрели все записи с камер видеонаблюдения, но не нашли подтверждения случившемуся.

Это подставное видео. Мы провели расследование, посмотрели камеры. Нет подтверждений, что ребенок скатился с этой горки, где он нашел саморез. Это не соответствует действительности. Эта горка стояла давно, такого просто быть не может, — пояснили в администрации.

Власти выразили готовность встретиться с семьей пострадавшего ребенка. Однако в мэрию никто не обращался. Также там подчеркнули, что жалоб на горку к ним не поступало.

Ранее одиннадцатилетняя девочка погибла во время игр с «ватрушкой» в селе Шелаболиха Алтайского края. Друзья по очереди скатывались с горки, во время спуска одну из школьниц занесло, и она врезалась в бетонный столб. От полученных травм ребенок скончался.

До этого в Челябинской области двухлетний ребенок провалился в канализационный люк на глазах у матери. На помощь мальчику бросился отец. Он прыгнул в колодец и вытащил сына. По словам женщины, ребенок отделался царапинами, однако сильно испугался.