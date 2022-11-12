Администрация Каховского района покидает левый берег Днепра Филипчук: администрация Каховского района покидает зону на левом берегу Днепра ради безопасности

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Члены администрации Каховского района Херсонской области покидают 15-ти километровую зону на левом берегу Днепра по соображениям безопасности, заявил местный глава Павел Филипчук. По его словам, представители районных властей стали объектом № 1 для атак украинской армии, сообщается в Telegram-канале администрации Каховского района.

Сегодня администрация является объектом номер один для террористических атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области мы как орган власти перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округа, — заявил Филипчук.

Он добавил, что территория, откуда уходит администрация Каховского района, является местом возможных боевых действий. По словам Филипчука, там строятся укрепления и возводятся военные сооружения.

Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ВСУ начали обстрел центральных районов Новой Каховки, откуда происходила эвакуация около 200 человек. Он подчеркнул, что обстрел производится из артиллерийских орудий. Информации о погибших и пострадавших нет.