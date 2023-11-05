«Пишут, что посадят на бутылку»: админ ростовской группы сообщил об угрозах Админ ростовского паблика подвергся хейту из-за картинки с храмом без крестов

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Ростов-на-Дону

Основатель и администратор паблика «Ростов Главный» Андрей Болтушкин рассказал «Подъему», что столкнулся с угрозами из-за картинки, которую он использовал в качестве главного изображения группы. По его словам, хейтеры «практически раз в минуту» забрасывают его оскорблениями и обещают «посадить на бутылку». Причиной всего этого стало то, что на заглавной картинке отсутствуют кресты.

Люди, которые за Христа, за Бога и за всю правильную тему, пишут, что меня посадят на бутылку, практически раз в минуту, а то и чаще. Я нашёл эту картинку просто в интернете, прикольная, на кресты не обратил внимания. Я так понимаю, что есть вариант картинки с крестами и без для разных стран. Я изначально нашел ее без крестов, я специально не стирал их, — объяснил админ группы.

Болтушкин предположил, что информацию о картинке распространили в какой-то радикальной группе, подписав, что «сатанисты проплатили крестопад». Администратор «Ростова Главного» добавил, что долго терпел хейтеров, но в какой-то момент его терпение лопнуло.

Кто-то написал, почему крестов нет, я написал: «Потому что Сатана приказал убрать». Они сделали скриншот и начали раскидывать в группы, — рассказал он.

Админ добавил, что с большим уважением относится к православию и считает, что «у нас благодаря православию и другим религиям и атеистам тоже нормально живется». Он также подчеркнул, что в «Ростове Главном» часто публикуются фото храмов, но волна хейта отбила у него желание убирать картинку без крестов.

Когда меня перестанут поливать помоями, когда мне перестанут угрожать, я ее поменяю, — заявил Болтушкин.

Ранее настоятель Пересветовского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры протоиерей Константин Харитонов заявил, что Церковь выступает против изображения крестов на православных иллюстрациях из-за рисков осквернить символ христианства. По его словам, в особенности это касается продукции для потребления.