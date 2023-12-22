93.RU: cемью погибшего мобилизованного сняли с очереди на жилье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интернет-издание 93.RU сообщает, что семью мобилизованного из Краснодарского края военнослужащего сняли с очереди на жилье после его гибели в зоне специальной военной операции на Украине. По данным издания, мужчина работал спасателем и состоял в очереди на улучшение жилищных условий с 2018 года.

Интернет-ресурс отмечает, что решение исключить семью из списка вдове объяснили гибелью мужа не при исполнении должностных обязанностей спасателя, а в качестве военного. Издание уточняет, что у погибшего остались 11-летний сын и двухлетняя дочь. По информации 93.RU, супруга обратилась за помощью к прокурору Краснодарского края Сергею Табельскому.

Будем добиваться решения в вашу пользу, посмотрим внесудебные методы. Каждому из нас не дай бог оказаться в этой ситуации, — прокомментировал он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отдал поручение выполнить последнее желание погибшего военнослужащего Романа Рудакова, которое тот оставил на стене дома перед штурмом Марьинки. Надпись гласила: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск».

Прощальное послание Рудакова нашли на стене одного из домов во время боев в Марьинке ДНР, где отряд бойца попал в засаду и был окружен. ВСУ создали в этом районе мощный укрепрайон и готовились к обороне с 2014 года. Командир полка, где служил Роман, решил сделать из кирпича, на котором было оставлено послание, памятный знак. Он будет храниться в штабе со знаменем части.