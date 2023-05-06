«9 мая попробуют больше»: военный эксперт о сбитых ракетах над Крымом Военный эксперт Дандыкин: ракеты ОТРК «Гром-2» сбивать порой легче, чем БПЛА

Фото: МО Украины

Российские средства ПВО уже не первый раз сбивают ракеты украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2», заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По словам аналитика, Киев нечасто применяет эти ОТРК, но не исключено, что 9 мая ВСУ запустят больше.

Не первый раз сбивают. Это бывший советский ракетный комплекс, который Украина производит, в какой-то части модернизированный. У ракет приличная дальность, минимум 300 километров. Их наши средства ПВО освоили, я так понимаю, их сбивать легче порой, чем некоторые БПЛА, — отметил Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что сейчас украинские войска заменяют оставшиеся с советских времен ракетные комплексы «Точка-У» на реактивные системы залпового огня HIMARS.

А «Гром» — тема, отработанная самой Украиной, применяют они ОТРК этот изредка. Вероятно, что 9 мая попробуют запустить больше. Но их будут сбивать, самое оптимальное — уничтожать сами комплексы «Гром». Дальность у него больше, чем у «Точки-У», — подчеркнул он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбита баллистическая ракета украинского комплекса «Гром-2». По его словам, пострадавших и разрушений нет. Руководитель республики призвал доверять информации только из проверенных источников.