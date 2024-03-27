78.ru: в отношении Конашенка возбудили дело об оправдании терроризма

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Портал 78.ru сообщил, что на супруга экс-директора «Новой Голландии» Николая Конашенка завели дело об оправдании терроризма после постов о теракте в «Крокус Сити Холле». Издание пишет, что мужчину обвиняют по статье 205.2 УК — публичное оправдание терроризма.

В материале уточняется, что максимальное наказание по ней — до семи лет колонии. До этого муж Шатуновской опубликовал несколько постов о теракте, которые вызвали общественный резонанс. Публикации в итоге были удалены. После этого Тelegram-канал «Mash на Мойке» писал, что мужчину задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. По информации журналистов, он хотел покинуть Россию.

Ранее генеральный директор АНО «Новая Голландия» Роксана Шатуновская покинула пост из-за сообщений своего супруга о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Она пояснила, что не разделяет взгляды своего возлюбленного и сострадает жертвам атаки, но остается с семьей. Пресс-служба организации позднее подчеркнула, что мужчина не имел отношения к деятельности проекта.

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что за терактом в «Крокус Сити Холле» и другими трагедиями в России стоят спецслужбы США и Великобритании. По его словам, ЦРУ и MI6 осознали, что им не удастся нанести РФ поражение на Украине, поэтому начали использовать террористические акты в попытках подавить Москву.