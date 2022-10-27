«76.RU»: офицер открыл огонь во время потасовки с мобилизованным «76.RU»: офицер из воинской части в Ярославле выстрелил в воздух после драки с мобилизованными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как сообщает портал 76.RU, в Ярославле один из офицеров выстрелил в мобилизованного во время потасовки. Инцидент произошел на базе высшего военного училища противовоздушной обороны, где располагаются мобилизованные со всего региона, ему предшествовала перепалка, командира дважды ударили.

Между мобилизованными и офицерами произошла перепалка из-за того, что не открывали КПП…И от командира части посыпались обвинения в наш адрес, что мы щенки. За это он получил два удара. После отбоя мобилизованные ребята были на нервах, пошли в курилку. К ним подошел офицер, сказал, что после отбоя нельзя курить. Слово за слово. Мобилизованный схватил офицера за китель, а офицер ударил его, уронил на асфальт. И сделал два выстрела из боевого оружия. Один — в воздух, другой — рядом с ухом мобилизованного, — рассказал один из мобилизованных изданию.

В интервью «76.RU» он добавил, что у пострадавшего военного сломана челюсть, сломан нос, травма головы, выбиты три зуба. Сейчас он находится в военном госпитале.

Как пишет «76.RU», уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин 26 октября посетил училище, руководство которого подтвердило, что инцидент между офицером и мобилизованным действительно произошел.

Ранее в Саратовской области разразился скандал в учебном центре, расположенном в районе Кумысной Поляны, куда попали мобилизованные в Оренбургской области офицеры. Военных привезли для распределения в формируемый мотострелковый полк, однако начальник штаба полка заявил, что должностей по военно-учетным специальностям для них нет, и допустил оскорбительные высказывания в адрес 10 офицеров, среди которых есть участники боевых действий. В ответ офицеры составили обращение на имя президента России Владимира Путина, в котором говорили о неудовлетворительных условиях содержания и оскорблениях в центре.