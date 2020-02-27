https://static.news.ru/photo/ff697f16-5993-11ea-bcfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба администрации Сургута

Власти Сургута добились демонтажа баннера «75 лет Победы — 75 рублей за литр», который появился на алкогольном магазине в юбилейный год. Полиция составила протокол на владельцев.

Алкомаркет разместил на входе коллаж с использованием официального логотипа 75-летнего юбилея Победы и фотографии советских солдат, которые чокаются бокалами с пивом.

Такие вещи абсолютно недопустимы. Великая Победа — это святой праздник для каждого из нас. Осквернять его непозволительно! Свою оценку этому факту дадут ещё и правоохранительные органы, — цитирует мэра Сургута Вадима Шувалова URA.RU.

По сообщению издания, полиция посчитала дизайн баннера недопустимым и передала в суд протокол об административном правонарушении. Материалы также поступили в антимонопольную службу.

Как писал NEWS.ru, председатель Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев заявил, что в 2020 году было бы правильно провести амнистию, приуроченную ко Дню Победы.