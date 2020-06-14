75% пациентов выздоровели от коронавируса в Ленинградской области

https://static.news.ru/photo/7b20a7da-ae1a-11ea-8dd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Ленинградской области превысило 2,6 тысячи человек — 75% от общего числа всех инфицированных. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

По состоянию на воскресенье, 14 июня, из 553 человек выздоровели 2 666. За минувшие сутки из больниц по выздоровлению были выписаны 38 человек. Также было подтверждено 52 новых случая инфицирования.

Всего с начала пандемии в области умерли 23 человека.

В Санкт-Петербурге из 20 561 человек выздоровели 9 677 — 46% пациентов. Выписаны 116 человек, 256 заболели и умерли 597 (28 — за последние сутки).

По состоянию на воскресенье, 14 июня, в мире более 7,7 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией. Свыше 430 тысяч человек умерли, более 3,7 миллиона вылечились.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2074526 человек, на втором Бразилия — 850514.

Также в первом десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Германия.

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Лесото — четыре случая. Население африканского королевства — чуть более 2 млн человек.

На 14 июня в России — 528964 случаев коронавирусной инфекции (+8835 за последние сутки), 280050 выздоровели (+5409 за последние сутки). Умерли 6948 человека (+119 за последние сутки).

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО: 82 случая. При этом 32 человека выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 205905 (+1477 за последние сутки) заболевших, 121691 выздоровели (+2133 за последние сутки), 3281 умерли (+50 за последние сутки).

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие сутки из российских больниц выписали 5 409 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. Всего с начала пандемии в РФ от коронавируса вылечились 280 050 человек.