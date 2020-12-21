75 пациентов с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки от COVID-19 в городе скончались 75 человек.
У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус,
По данным на утро 20 декабря, в столице было выявлено 735 900 случаев заражения, 7263 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболело 2 848 377 человек (+28 948 за последние сутки), 50 858 пациентов погибло (+511 за последние сутки).
Накануне издание «Медиазона»
При этом, по данным Роспотребнадзора, ведомство насчитало 36 тысяч умерших с диагнозом «коронавирус». Позднее зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что данные оперштаба являются верными, а Россия никогда не фальсифицировала показатели смертности от COVID-19, писал NEWS.ru.