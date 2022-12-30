74.ru: под Челябинском похоронили многодетного отца, погибшего в зоне СВО

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Челябинское издание 74.ru сообщило о смерти многодетного оцта Константина М. в ходе спецоперации России на Украине. Издание пишет, что извещение о смерти 42-летнего мужчины в зоне СВО предоставила его супруга. По информации 74.ru, Константин М. отправился в зону боевых действий добровольцем, до этого он работал учителем в челябинской школе. Как пишет источник, военнослужащий погиб 17 ноября, похоронили его 30 декабря. Издание уточняет, что у мужчины остались три ребенка в возрасте двух, девяти и 13 лет. Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.

Он не мог остаться в стороне, он пошел за Родину, у него в крови был патриотизм, он по жизни был воином. <...> До 2018 года служил в отряде специального назначения, был разведчиком, каждый год ездил в Чечню в командировки. Потом вышел на пенсию и трудился до ухода на спецоперацию учителем физкультуры в школе Челябинска, — сказала супруга погибшего.

Ранее URA.RU, ссылаясь на депутата Каменска-Уральского Александра Кукарина, сообщило, что житель Свердловской области Сергей Н., который ранее отбывал наказание в колонии Кировской области, был убит в зоне СВО. По словам парламентария, до гибели он вступил в ряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Как пишет URA.RU, прощание с погибшим прошло 18 ноября. Минобороны России эту информацию не подтверждало.