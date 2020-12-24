74 пациента с COVID-19 умерли в Москве за сутки

https://static.news.ru/photo/a8dceb90-4625-11eb-8ee4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки от COVID-19 в городе скончались 74 человека.

В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

Вчера число погибших составило 76 человек. Таким образом, общее число умерших от коронавируса в столице достигло 10 763.

По данным на утро 24 декабря, в столице было выявлено 764 789 случаев заражения, 8203 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболело 2 963 688 человек (+29 935 за последние сутки), 53 096 пациентов погибли (+635 за последние сутки).

В мире среди всех стран Россия находится на четвёртом месте по заболеваемости и лишь на девятом — по смертности. Лидируют по всем показателям США, где, по последней информации Университета Джонса Хопкинса, выявлено уже 18 458 373 случая заболевания, а количество смертей перевалило за 326 тысяч.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что предположение, что пандемия новой коронавирусной инфекции закончится 1 января 2021 года, буквально под бой курантов, является утопией. По его словам, этого не будет, поэтому россиянам необходимо сохранять чувство мобилизованности.